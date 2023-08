"Jako pełnomocnik wyborczy dokonałem właśnie zgłoszenia Komitetu Wyborczego Konfederacji. Jest to zarazem pierwszy zgłoszony Komitet w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października! Czekamy teraz na uchwałę PKW. Gdy inne partie śpią, my już działamy" - przekazał w środowe przedpołudnie Witold Tumanowicz na Twitterze.