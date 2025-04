Prezydent uderza w premiera po awanturze w Sejmie. "Festiwal prowokacji chamstwem"

Wczesnym popołudniem prezydent zareagował na wydarzenia , do których doszło na początku posiedzenia Sejmu, w czasie którego na mównicy starł się Roman Giertych oraz Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wezwał do podjęcia dyskusji w sprawie "humanitaryzmu w demokracji walczącej", a samego Romana Giertycha nazwał " sadystą ". Słowa lidera prawicy wywołały awanturę na sali plenarnej. W stronę Romana Giertycha - który przemawiał chwilę później na mównicy - popłynęły słowa z ław opozycyjnych: Złaź, morderco .

"Myślę, że w ramach rozpaczliwej próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od fiaska 'kampanii anty-migracyjnej' premiera Tuska i jego rządu, mam dzisiaj do czynienia od rana z festiwalem prowokacji chamstwem " - napisał w sieci Andrzej Duda.

"To planowa próba zmiany tematu i przykrycia porażki, ale także zepsucia nastroju i dobrych emocji związanych z 20. rocznicą odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Nie dajcie się! Nie pozwólcie sobie odebrać tego, co ważne i przeniknięte Dobrem!" - dodał prezydent.