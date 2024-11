Trzaskowski przypomniał słowa Trumpa. "Jesteśmy idealnym przykładem"

Wyniki wyborów w USA. Rafał Trzaskowski odpowiada na sugestię byłego szefa MON

Wiceszef PO odniósł się też do słów byłego ministra obrony, który stwierdził, że w wypadku zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji.

- Gdy słyszę słowa Mariusza Błaszczaka (...) to mocne słowa trafiają mi na usta, bo to jest prowadzenie polityki na kolanach - stwierdził Trzaskowski.

- Powinniśmy mieć i mamy dobre relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. Musimy być gotowi, by współpracować z każdym. Ja osobiście jestem do tego gotowy i nie możemy jak PiS się obrażać (...) my jesteśmy zbyt mądrzy, by się na kogoś obrażać - dodał.