"Nowy krajobraz polityczny". Premier: Czeka nas bardzo trudny czas

Wybory w USA. Donald Tusk: Czeka nas bardzo trudny czas

Wojna w Ukrainie. Premier: Cała Europa musi się zbroić

- Szykowanie planu pokojowego USA dla Ukrainy jest w trakcie. Można się go spodziewać bardzo szybko po przejęciu urzędu przez Donalda Trumpa - stwierdził i dodał, że jakiekolwiek nie będą to rozwiązania, to będą one oznaczać osłabienie obecności USA w Europie, a więc konieczność przejęcia przez państwa Starego Kontynentu prymatu w sprawach militarnych.