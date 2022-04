Janina Ochojska: Wyszło na jaw, że prezydent kłamał i papież Franciszek o tym wie

"Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby po spotkaniu z papieżem Franciszkiem okazał miłosierdzie wobec tragedii tych dzieci. Czym one się różnią od dzieci ukraińskich?" - napisała europosłanka Janina Ochojska na Twitterze, odnosząc się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dodała, że informacje, "co dzieje się naprawdę na granicy polsko-białoruskiej" zostały przekazane papieskiemu jałmużnikowi kard. Konradowi Krajewskiemu. "Wyszło więc na jaw, że Prezydent Andrzej Duda kłamał i papież Franciszek o tym wie" - poinformowała.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda oraz papież Franciszek podczas audiencji polskiej pary prezydenckiej u papieża Franciszka / PAP/Vatican Media / PAP