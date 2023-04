Jakie są popularne polskie odmiany truskawek?

Truskawki to jedne z najbardziej lubianych owoców. Można je jeść w różnej formie - nie tylko z bitą śmietaną, na słodko. To doskonały składnik ciast, dodatek do galaretek i baza koktajli mlecznych. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawią się w sprzedaży, na targowiskach ustawiają się po nie długie kolejki.

Jakie są popularne odmiany truskawek?

Reklama

Wczesne odmiany truskawek to między innymi elsanta, ambrozja czy alioth.

Są również odmiany późniejsze. Do rodzajów, które zbiera się, gdy sezon na te owoce jest w pełni należą: pandora, vikat i alfa.

Kiedy pojawią się krajowe truskawki? Wpływ ma metoda uprawy

Kiedy polskie truskawki trafiają na rynek? Wiele zależy od metody uprawy. Najwcześniej pojawiają się truskawki uprawiane w szklarniach i tunelach. Owoce te rozwijają się pod osłonami, dzięki czemu można im zapewnić lepsze warunki do wzrostu, przez co zbiory odbywają się szybciej.

Zobacz więcej: Te grzyby rosną w polskich lasach zimą. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać

Zwykle takie truskawki trafiają na stragany już na przełomie kwietnia i maja. Można je kupić już teraz.

Zdjęcie Jak odróżnić polskie truskawki od importowanych? / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Z kolei sezon na tak zwane truskawki z gruntu rozpocznie się na początku czerwca. Jeśli pogoda będzie ładna, będzie je można zjeść już pod koniec maja.

Z kolei ostatnie truskawki zwykle można zakupić do końca września. Wtedy bowiem sezon na te owoce powoli dobiega końca.

Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych? Jest jeden szczegół

Wiele osób może mieć trudności z rozpoznaniem polskich truskawek. Jest to proste wtedy, gdy kupujemy owoce w supermarkecie. Wtedy kraj pochodzenia można sprawdzić na opakowaniu. Jednak sprawa komplikuje się, kiedy chcemy kupić truskawki na targowisku. Wówczas należy spytać sprzedawcy o to, skąd pochodzą sprzedawane owoce. Co ciekawe, zawsze można się dodatkowo upewnić.

Jak odróżnić polskie truskawki od zagranicznych? Odpowiedź tkwi w jednym szczególe, mianowicie w szypułkach.

Truskawki importowane z Grecji lub Hiszpanii muszą przebyć daleką drogę, by trafić do naszego kraju. Odbija się to na wyglądzie importowanych owoców, w szczególności na szypułkach. Chcąc sprawdzić, skąd pochodzą kupowane truskawki, należy upewnić się, że szypułki są zdrowe i zielone. Te pochodzące z importu będą wysuszone i pożółkłe. Ponadto warto także zwrócić uwagę na ich zapach. Polskie truskawki pachną zdecydowanie intensywniej niż owoce pochodzące z zagranicy.

Zdjęcie Importowane truskawki różnią się od krajowych pewnym szczegółem. Jakim? / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Czytaj też:

Co zrobić, by truskawki były słodkie i soczyste? Jest na to sposób

Najgorsze sąsiedztwo dla truskawek. Te rośliny hamują ich rozwój