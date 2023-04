Prezes PSL: Mamy kompleksowy plan dla polskiej wsi

Oprac.: Kinga Poniewozik Polska

- Po co PSL? Czemu głosować na PSL? - pytał w Małopolsce prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. I odpowiadał: "By mieć tanią, polską, dobrą, zdrową, żywność". Zaapelował także do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie natychmiastowych działań w związku z kryzysem wokół ukraińskich produktów rolnych w Polsce.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz / Polsat News