W Hrubieszowie od 12 kwietnia do niedzielnego popołudnia trwał protest rolników. Uczestnicy sprzeciwiali się napływowi zboża z Ukrainy i żądali m.in. nałożenia na nie cła. Konferencję zorganizował tam lider Agrounii.

- Wczoraj Kaczyński był w Janowie Lubelskim i nie przyjechał do nas. Kaczyński powiedział znamienne słowa, że "są tacy, którzy powiedzą, że w polskim rolnictwie jest już ruina". Prezesie Kaczyński, powiem ci wprost - tu nie chodzi o to, że w rolnictwie jest ruina, chodzi o to, że ludzie w Polsce nie czują pewności i stabilności - podkreślił Michał Kołodziejczak.

Zaznaczył, zwracając się do prezesa PiS, że "nie każdy żyje tak dobrze z publicznych pieniędzy na ciepłym krzesełku, jak ty".

- Żyjesz za nasze publiczne pieniądze, a tutaj każdy musi własnymi rękami wypracować sobie to, co ma - dodał.

Kołodziejczak do Kaczyńskiego: Zejdź na ziemię

Kołodziejczak nawiązał do zarobków rolników.

- Nam z nieba nie spada ani z publicznych diet poselskich. Ty tego nie rozumiesz, że chodzi o brak stabilności, że wystarczy trzy miesiące bez ciągłości finansowej i nas nie ma. Ty tak nie masz. Nie zaciągnąłeś kredytów, nad tobą nie wisi widmo upadku firmy, w której pracujesz, bo kraj, mimo zadłużenia, będzie ci wypłacał, a nasze gospodarstwa i firmy, jeśli mają zadłużenie, nie będą wypłacały pieniędzy - mówił.

W dalszej części przemówienia zaapelował, by "prezes Kaczyński zszedł na ziemię".

- Zejdź do ludzi. Obstawiła cię banda klakierów, która żyje z tego państwa. Żyją z tych datków publicznych razem z tobą i zakłamują cię. Gdybyś miał odrobinę honoru, byłbyś dziś tutaj z nami. Dziś rzucamy ci wyzwanie, obojętnie co będziesz o nas mówił, odbijemy wieś PiS-owi - zapowiedział.

Kołodziejczak mówił też o "fałszywych obrońcach polskiej wsi". Ponownie odniósł się do Kaczyńskiego.

- Dziś gra on z nami w taką bardzo wyrafinowaną grę, która polega na tym, że politycy PiS mówią, że przeznaczą na rolnictwo 10 mld zł, czym powodują wkurzenie drugiej części społeczeństwa. Nie tłumaczą, skąd te pieniądze, dlaczego są przekazywane - stwierdził.

Wsparcie dla rolników. Nowe przepisy

W sobotę weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Rząd przyjął te przepisy w piątek. Tego samego dnia zostały też opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie przewiduje, że dodatkowe wsparcie będzie przeznaczone dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy są zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii opublikowanym w piątek około godziny 2 w nocy w Dzienniku Ustaw przewóz towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę jest od piątku możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken, pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium RP.