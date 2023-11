J. Kaczyński o E. Witek: Ona jest z innego świata, oni są z kultury niższej

Wicemarszałkami zostali wszyscy inni kandydaci, reprezentujący KO, Lewicę, Trzecią Drogę oraz Konfederację. Po głosowaniu decyzję posłów komentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jego ocenie " opozycja jest taka jaka jest, teraz jest co prawda większością, to jest opozycja totalna ".

- Jak się zachowywała, to każdy - kto nie ma bielma na oczach - widział w ciągu tych lat. To jest po prostu przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, z tej wyższej. Oni są z tej niższej - oznajmił Jarosław Kaczyński .

Jarosław Kaczyński: Opozycja była nieprawdopodobnie wulgarna i chamska

Kaczyński o Witek: Wszystko znosiła z anielską cierpliwością i kulturą

Jarosław Kaczyński, tuż przed głosowaniem ws. wicemarszałków , przedstawiając kandydaturę Elżbiety Witek , przypominał, że Elżbieta Witek "była przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu". - I to był wyjątkowo trudny czas ze względu na to, że opozycja ogłosiła się opozycją totalną; nie tylko się ogłosiła, ale niestety także była opozycją totalną - uznał.

Według niego "w związku z tym w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu". - To wszystko pani marszałek znosiła z anielską cierpliwością i ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją na to stanowisko wybrać - oceniał.