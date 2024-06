Adam Szłapka zabrał głos ws. immunitetu. Odpowiedział na pismo marszałka

Adam Szłapka zrzekł się immunitetu. Zamieścił wpis w mediach społecznościowych

- Dokumenty są już przygotowane. Gdyby była taka możliwość, że mogę to zrobić bez wniosku, już dawno bym to zrobił. Zrobię to od razu. Chcę tę sprawę wyjaśnić i chcę się poddać całej procedurze. To, co jest najważniejsze w tej sprawie to, że na koniec nic się nie stało, wszyscy są cali i zdrowi i nie ma żadnych problemów - zaznaczył i dodał, że "konsekwencje zawsze trzeba ponosić".