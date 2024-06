Wniosek o uchylenie immunitetu Szłapce, posłowi KO, także ministrowi ds. UE, został skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni . Minister sprawiedliwości Adam Bodnar ubiega się o pociągnięcie posła Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej w związku z potrąceniem rowerzystki.

Adam Szłapka straci immunitet? Chodzi o wypadek sprzed roku

Do wypadku miało dojść w kwietniu ubiegłego roku na przejeździe rowerowym na Saskiej Kępie w Warszawie. Biegli orzekli, że w wyniku potrącenia przez Adama Szłapkę, kobieta doznała obrażeń, prowadzących do "naruszenia czynności ciała na okres powyżej siedmiu dni". Prokurator Adamiak zaznaczyła, że poseł dopuścił się wówczas nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

W związku z tym prokurator generalny zabiega, by minister ds. Unii Europejskiej odpowiedział za czyn z art. 177 par. 1 kodeksu karnego - kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

- W tej sytuacji zasadnym jest skierowanie wniosku do marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie Posła Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej za czyn będący przedmiotem postępowania Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie - przekazała rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak.

Adam Szłapka o zrzeknięciu się immunitetu. ""Dokumenty są już przygotowane"

- Dokumenty są już przygotowane. Gdyby była taka możliwość, że mogę to zrobić bez wniosku, już dawno bym to zrobił. Zrobię to od razu. Chcę tę sprawę wyjaśnić i chcę się poddać całej procedurze. To, co jest najważniejsze w tej sprawie to, że na koniec nic się nie stało, wszyscy są cali i zdrowi i nie ma żadnych problemów - podkreślił. Dodał jednak, że "konsekwencje zawsze trzeba ponosić".