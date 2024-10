Ile wiz wydano obywatelom Rosji? MSZ podało dane

W czwartek jako pierwsi informowaliśmy w Interii o nowej odsłonie afery wizowej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarliśmy wynika, że po agresji Rosji na Ukrainę, mimo zamkniętych granic, do Polski wjeżdżali Rosjanie na podstawie wizy, która nie miała żadnego umocowania prawnego.

Z ustaleń wynika, że wizy miały trafić do 1838 Rosjan . W piątek do sprawy odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych , które podało kolejne dane.

Afera wizowa. Ile dokumentów wydano Rosjanom? Dane MSZ

W oficjalnym komunikacie, opublikowanym przez resort przekazano, że od początku tego roku obywatelom Rosji wydano 1821 wiz z czego 961 wydano w związku z posiadaną Karty Polaka, 175 wiz dla repatriantów, 452 dla osób prześladowanych i członków grup opozycyjnych. 233 osoby nie zostały przyporządkowane do żadnej kategorii .

W rozmowie z naszym dziennikarzem Łukaszem Szpyrką, który dotarł do raportu NIK , Michał Szczerba , były szef komisji śledczej ds. afery wizowej przekazał, że "prokuratura musi rozszerzyć śledztwo o narażenie bezpieczeństwa Polski" .

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że Piotr Wawrzyk i Zbigniew Rau w największej mierze odpowiadają za aferę wizową w Polsce. To przez działania ministra Raua, bądź ich brak, pod koniec rządów PiS mógł powstać system w zasadzie niekontrolowanego wydawania wiz m.in. dla obywateli krajów muzułmańskich. W konsekwencji braku odpowiedniego nadzoru nad Departamentem Konsularnym, wiza naszego kraju stała się po prostu towarem. Tanim i łatwo dostępnym.

Wizy dla Rosjan. Ile przyznano ich w pozostałych krajach?

W przypadku Grecji było to ponad 54 tysiące wiz jednokrotnego wjazdu, jakie otrzymali Rosjanie. Z kolei sąsiad Polski, Niemcy, w zeszłym roku wydały ponad 15 tys. wiz tego rodzaju dla Rosjan. We Francji było to 99 517 tys. wiz, w Hiszpanii 92 414 tys., a Szwajcaria wydała w 2023 roku 8260 tys. wiz jednokrotnego wjazdu dla obywateli Federacji Rosyjskiej.