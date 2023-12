Po wyłączeniu sygnału TVP Info dotychczasowy prezenter przeniósł się ze swoim programem oraz całą oprawą wizualną programu "Jedziemy" do TV Republika . Oprócz tego w prawicowej stacji ma także wznowić swój anglojęzyczny cykl "Rock Rachon". Obecnie jest jednym z współprowadzących wydania specjalnego "Zamach na media".

- To kolejne łamanie prawa. Prawo nie przewiduje takiego ruchu - powiedział Jarosław Kaczyński w Telewizji Republika, oceniając decyzję ministra kultury o postawieniu w stan likwidacji TVP, PR oraz PAP. Według prezesa PiS "to nowa jakość jeśli chodzi o europejskie państwa demokratyczne, to coś groźnego i trzeba się temu przeciwstawić".