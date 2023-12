Nie pojawili się w TVP. Połączyli się ze studiem TV Republika

Z TV Republika połączyli się dotychczasowi pracownicy TVP i osoby związane ze stacją. To m.in. Michał Rachoń, Michał Adamczyk, Jacek Karnowski , Bronisław Wildstein czy prezes IPN Karol Nawrocki.

"Specjalne Wydanie Wiadomości" w TV Republika

- 42 lata temu na antenie nie pojawił się popularny program "Teleranek". Dziś nie ukazał się główny program "Wiadomości" - powiedział Michał Adamczyk, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Doprowadziła do tego bezprawna decyzja większości sejmowej, która próbuje przejąć telewizję. Tutaj, na plac Powstańców, jeszcze nie dotarli. Są natomiast już na Woronicza, gdzie mieści się Zarząd - dodał.

Bronisław Wildstein stwierdził, że "coś takiego nie zdarzyło się wcześniej". - To jest łamanie jakichkolwiek standardów - stwierdził. - Mamy do czynienia z brutalną siłą, która nie liczy się z normami, demokracją, praworządnością. My, jako obywatele, musimy zaprotestować, bo niedługo wielkie słowa nic nie będą znaczyły - powiedział pracownik TVP.