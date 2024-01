- Zebraliśmy się na dzisiejszej uroczystości, by jako świadkowie zakończenia zawodowej służby wojskowej przez generała Rajmunda Andrzejczaka dać świadectwo jego wspaniałej służby wojskowej oraz oddać honor i docenić poświęcenie jego najbliższej rodziny - przekazał podczas uroczystości generał Wiesław Kukuła .

Gen. Rajmund Andrzejczak kończy służbę

Generał Kukuła stwierdził, że to za sprawą doświadczenia, siły przywództwa i determinacji Rajmunda Andrzejczaka siły zbrodnie zmieniły się na lepsze. Wskazał tutaj na m.in. utworzenie Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku oraz projekty takie jak Nowe Urządzenie Polskie 2035, czy Future Task Force i Model 44. - Nasza obecna pozycja w NATO , w dużej mierze zdefiniowana jego postawą, konsekwencją, ale również wielkim autorytetem, jakim wciąż jest darzony w gronie szefów obrony - podkreślił rangę swojego poprzednika generał Kukuła.

- Wielokrotnie akcentowałem, że zawsze trzeba się szkolić, rozwijać i uczyć. Nauczyłem się od was znacznie więcej, niż sam byłem w stanie was nauczyć. Za to wszystkim serdecznie dziękuję - podsumował wojskowy.