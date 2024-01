" Wojsko rusza z pomocą dla mieszkańców Wyszkowa i okolic , gdzie na skutek zatorów lodowych podniósł się stan wody rzeki Bug" - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz . Jak dodał, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały "błyskawiczny plan działań i od razu przystąpiło do pomocy na zagrożonych terenach".

Mazowieckie. Wojsko rusza z pomocą. Powodem stan Bugu

Co więcej, we wtorek po południu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie odbyło się spotkanie grupy ds. zarządzania kryzysowego .

Spiętrzenia na Bugu. "Możliwa decyzja o wysadzeniu"

Trudna sytuacja panowała we wtorek m.in. w miejscowości Młynarze (powiat wyszkowski) . To właśnie tam służby porządkowe oraz ratownicze prowadziły akcję udrażniania przejazdu drogą powiatową.

- Na długości 800 metrów droga do Młynarzy jest zalana . Dziś przejazd jest utrudniony przez zator lodowy, który utworzył się przez noc. To kulminacja trudnej sytuacji - relacjonował rano w rozmowie z Polsat News wójt gminy.

W Młynarzach rankiem utknęło kilkoro dzieci, które nie mogły dostać się do szkoły przez zalaną drogę. Na pomoc ruszyli strażacy. - Nasi ochotnicy wczoraj i dziś pomagają w przewozie uczniów do szkoły. Wczoraj swoim wozem przewieźli pięcioro dzieci, dziś też są zapisane na kurs w obie strony - dodał we wtorek samorządowiec.