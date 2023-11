- Zapraszacie do przedsionka piekieł. Dajcie nam, katolikom spokój, nie każcie płacić za to, co sobie tam robicie - tak o idei finansowania metody in vitro z budżetu państwa wypowiedział się Grzegorz Braun z Konfederacji. W tym kontekście nawiązał też do "oświęcimskiej rampy", na co ostro zareagowali przedstawiciele KO. Z kolei Maria Kurowska z klubu PiS powiązała in vitro z aborcją. Natomiast Wanda Nowicka (Lewica) zauważyła, iż zapłodnienie pozaustrojowe może poprawić "dramatyczną sytuację demograficzną".