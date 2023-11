We wtorek po godz. 11 wznowiono posiedzenie Sejmu. Parlamentarzyści debatują nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro .

Przedstawicielka komitetu inicjatywy ustawodawczej posłanka PO Agnieszka Pomaska przedstawiła uzasadnienie projektu ustawy. - W latach 2013-2016 z rządowego programu in vitro urodziło się ponad 22 tys. dzieci - mówiła polityczka. - Po 15 października zakończył się okres zaglądania do sumień Polkom i Polakom - podkreśliła Pomaska.

Sejm. Debata o in vitro. Część posłów PiS wyszła

Gdy Agnieszka Pomaska zaczęła wymieniać kosztowne inwestycje PiS, które w ostatnich latach nie zostały niezrealizowane, a także wypowiedzi polityków prawicy o samym programie in vitro, ławy zajmowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości szybko pustoszały .

Sejm. Ustawa o in vitro poddana debacie

Projekt "Tak dla in vitro" został wniesiony w marcu do Sejmu poprzedniej kadencji, a podpisało się pod nim blisko pół miliona Polek i Polaków. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przywrócił projekt do procedowania, nadając mu druk numer 31.