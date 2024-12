"Ważna decyzja Sądu Najwyższego. Pozostaje pytanie, czy obecna władza ją zrealizuje czy kolejny raz dojdzie do złamania prawa" - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider ugrupowania odniósł się do decyzji Izby Sądu Najwyższego, która uznała, że PKW jest zobowiązana do przyjęcia sprawozdania wyborczego PiS z 2023 roku. Europoseł KO Dariusz Joński ocenił z kolei, że "PiS stworzyło sobie nielegalne twory", wskazując Izbę, która podjęła decyzję.