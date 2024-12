Skarga PiS ws. subwencji. Izba Sądu Najwyższego zdecydowała

Rzecznik SN: PKW jest zobowiązana do przyjęcia sprawozdania wyborczego PiS

- Poza tym, że w uchwale wymieniono cały szereg dokumentów, które zostały przesłane do Państwowej Komisji Wyborczej, PKW nie wskazała, w jaki sposób dokonała ustaleń, na których oparła swoją decyzję. Nie pokazała, jak doszło do spełnienia przesłanek naruszenia tych przepisów Kodeksu wyborczego - tłumaczył.

Podkreślił, że "cała merytoryczna część uzasadnienia sprowadzała się do jednego, dość ogólnikowego stwierdzenia, że w niektórych wypadkach pewne działania osób związanych z partią, na rzecz której działa dany komitet wyborczy, powinna być uznana za korzyści niemajątkowe, które zostały przekazane danej partii". - A partia, jeżeli nie protestowała przeciwko tym działaniom, to znaczy, że je przyjmowała. Przy czym PKW nie sprecyzowała w żaden sposób, na czym miałoby polegać to przyjęcie, na jakiej podstawie można byłoby uznać, że rzeczywiście do spełnienia tych przesłanek doszło - dodał rzecznik Sądu Najwyższego