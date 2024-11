PiS idzie do Sądu Najwyższego. W tle decyzja PKW

PiS wcześniej złożył już skargę do SN na decyzję PKW z sierpnia o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. Dotacja podmiotowa dla PiS (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty , czyli o ok. 10,8 mln zł.

Ponadto, blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł.

PiS zaskarżyło do Sądu Najwyższego decyzję PKW

Z kolei 18 listopada PKW odrzuciła sprawozdanie roczne PiS o źródłach pozyskania środków finansowych w 2023 roku. Powodem tej decyzji było właśnie finansowanie Komitetu Wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych z października 2023 roku. Na skutek odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS może stracić prawo do subwencji na trzy lata.

Tę uchwałę PKW Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło do SN w poniedziałek.

Skarbnik PiS o decyzji PKW. "Brak przesłanek"

Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk poinformował we wtorek, że w skardze do Sądu Najwyższego złożonej w poniedziałek PiS wskazało, że zarówno Krajowe Biuro Wyborcze jak i biegły rewident wyznaczony przez PKW pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie partii.

- My takich sytuacji nie mieliśmy. Wszystko co było, to były składy lub darowizny zgodnie z ustawą. Nie stwierdzono i nie podano nam ani złotówki przykładu na nielegalne finansowanie - zaznaczył Kowalczyk.