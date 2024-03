Dziennikarka nie wytrzymała na wizji. Odpowiedziała Ziobrze

Nie ustają echa wtorkowego przeszukania służb w domu Zbigniewa Ziobry i innych przedstawicieli Suwerennej Polski . Do tematu nawiązała w swoim programie Monika Olejnik . Gościem czwartkowego wydania "Kropki nad i" w TVN24 był poseł SP Michał Wójcik .

Przypomnijmy, rewizja miała miejsce w związku z zarzutami o niegospodarne zarządzanie środkami Funduszu Sprawiedliwości . Były minister - za pośrednictwem swojego adwokata - przekazał, że doszło do złamania "dobrego zwyczaju".

Chodzi o zniszczenia, jakich mieli się dopuścić funkcjonariusze . Doszło m.in. do wyważenia drzwi wejściowych. Wskazano też, że Ziobro nie został wcześniej poinformowany o planowanych czynnościach.

Monika Olejnik. Nie wytrzymała na wizji

- Nie przypominam sobie, żeby agenci ABW, którzy wchodzili do domów różnych ludzi przez osiem lat, dzwonili do tych ludzi i mówili: "Proszę państwa, za chwilę wejdziemy do państwa domów" - odpowiedziała politykowi Suwerennej Polski.