Inspektorzy skontrolują zakłady produkcyjne i sklepy, w których sprzedawane są saszetki z alkoholem - zapowiedział we wtorek główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski odnosząc się do kontrowersyjnego produktu, który pojawił się w ostatnim czasie na rynku. Jak wyjaśnił, celem tego działania jest pilnowanie, by tzw. alkotubki nie pojawiały się wśród produktów niemających nic wspólnego z alkoholem.