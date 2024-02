W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowelizacja zakłada przywrócenie sprawowania nadzoru nad NCBiR przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Do TK trafią kolejne dwie ustawy. Duda spełnia swoje zapowiedzi

Drugi dokument to ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawarte w niej zmiany polegają m.in. na przedłużeniu na rok 2024 okresu obowiązywania preferencji podatkowych i legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.

Szczegóły dotyczące projektów pojawiły się na stronie prezydenckiej kancelarii. Jednak w komunikacie nie poinformowano, czy trafią one w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - mimo że głowa państwa zapowiadała korzystanie z tej możliwości w przypadku każdego aktu prawnego uchwalonego bez umożliwienia Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi pracy w Sejmie.

Jednak jak poinformowała PAP Małgorzata Paprocka z prezydenckiej kancelarii, prezydent złoży skargi do TK i dalej podtrzymuje swoje zdanie w tej sprawie. Jak wyjaśniła, tryb następczy jest możliwy do zastosowania dopiero po opublikowaniu podpisanych ustaw w Dzienniku Ustaw, a to jeszcze nie nastąpiło. Prezydent podjął tę decyzję "z uwagi na tryb i obsadę Sejmu".