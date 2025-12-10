Wysokie temperatury występowały od pierwszych godzin dnia. Nigdzie nie panował mróz, zaś na północy notowano już dwucyfrowe wartości. W Lęborku o godz. 7:00 było 11 stopni, a w najchłodniejszej Jeleniej Górze 2,9 st. C. W ciągu dnia będzie jeszcze cieplej, choć niezbyt przyjemnie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na 10 grudnia ciepła i mokra. Kilkanaście stopni

Ciepła fala, która towarzyszy nam od kilku dni, w środę również się utrzyma. Temperatury w Polsce cały czas są wyjątkowo wysokie jak na tę porę roku. We wtorek w Legnicy zanotowano 14,5 st. C, czyli o ponad 10 stopni więcej niż wynosi średnia temperatura dla grudnia. Możliwe, że w środę będzie podobnie.

Najchłodniejszym rejonem Polski będzie Podkarpacie, gdzie synoptycy spodziewają się 7 stopni Celsjusza, zaś w centrum będzie około 10 stopni. Najcieplej znowu będzie na południowym zachodzie. W rejonie Dolnego Śląska może być około 14 stopni, a niewykluczone że lokalnie nieco więcej.

Pomimo wysokich temperatur aura będzie bardziej jesienna niż zimowa. Na północy będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na południu w ciągu dnia możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia, a po południu i wieczorem tam również może popadać.

Rozwiń

W większości Polski wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu i na terenach podgórskich może być lokalnie porywisty. Wysoko w Sudetach może w porywach osiągać do 80 km/h.

Lepsze warunki na południu. Noc wciąż bez mrozu

Z powodu pochmurnej i deszczowej aury na północy warunki będą niekorzystne. W reszcie kraju pogoda się poprawi, a po południu w wielu miejscach będzie można liczyć na korzystne warunki.

W środę lepsze warunki będą panować w południowej połowie kraju IMGW materiał zewnętrzny

W nocy ze środy na czwartek w wielu miejscach będzie pochmurnie i deszczowo, a na południowym wschodzie miejscami może występować mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Cały czas będzie ciepło: temperatury wszędzie będą dodatnie.

------

Ziobro przywieziony w bagażniku? Minister sprawiedliwości tłumaczy swoje słowa Polsat News Polsat News