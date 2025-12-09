Pogoda nie przypomina tej, która powinna panować w drugim tygodniu grudnia. W wielu miejscach jest deszczowo i ciepło jak na tę porę roku. Miejscami mocno popada deszcz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z wiosennymi wartościami od rana. Będzie ciepło

Rano w wielu miejscach utrzymywały się temperatury zbliżone do tych panujących wiosną. O godz. 7:00 w zachodniej połowie kraju w wielu miejscach było ponad 10 stopni. Najcieplejszym miastem była Legnica, w której zanotowano 12,2 st. C, zaś najchłodniejszą miejscowością było Zakopane, jednak nawet tam było minimalnie powyżej zera: 0,3 st. C. Kolejne godziny przyniosą jeszcze wyższe wartości.

To będzie ciepły dzień, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Tam synoptycy spodziewają się miejscami do 14 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 10 stopni, zaś na wschodzie do 7 st. C. Najchłodniej może być na Podkarpaciu, gdzie będzie od 3 do 7 stopni.

O ile temperatury będą wiosenne, to aura zdecydowanie jesienna. Wtorek będzie pochmurny, chociaż na południu i północy pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Rozwiń

W wielu miejscach popada deszcz, który intensywniejszy będzie w centrum i na wschodzie Polski - tam suma opadów może wynieść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Najsłabiej popada na południu, gdzie w wielu miejscach może być sucho przez cały dzień.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny, osiągający w porywach do 55 km/h. Jeszcze mocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.

Cieplejsza masa powietrza utrzyma się w Polsce dłużej i po zachodzie słońca wciąż będzie ciepło. Nie oznacza to, że aura we wtorek wszędzie będzie przyjazna.

Po niezbyt przyjemnym dniu nastąpi ciepła noc

W ciągu dnia z powodu zachmurzenia i deszczu w większości kraju będą się utrzymywały niekorzystne warunki. W reszcie Polski pogoda przeważnie będzie obojętna, zaś na południu przejściowo warunki poprawią się do korzystnych.

W ciągu dnia korzystne warunki wystąpią na południu. W większości kraju pogoda będzie jednak niekorzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca utrzyma się pochmurna aura, z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie, a początkowo także na północnym wschodzie. Temperatury wciąż będą wysokie i na mrozy nie ma szans. Będzie od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 st. C w centrum do nawet 9 stopni na północnym zachodzie.

-----

"Federalnie rzecz biorąc". Szach-mat Tuska w Berlinie? INTERIA.PL