Za oknami jesień, na termometrach wiosna. Pogoda się komplikuje

Jakub Wojciechowski

Pogoda wymiesza wiosnę z jesienią, ale na pewno nie będzie szans na zimową aurę. O opadach śniegu możemy zapomnieć, za to w wielu miejscach we znaki może się dać deszcz. Najintensywniej popada w centrum i na wschodzie kraju. Będzie ciepło, szczególnie na zachodzie, gdzie lokalnie na termometrach pojawią się wartości sięgające 14 stopni Celsjusza. W nocy temperatury również będą wysokie.

Sylwetki dwóch osób idących z parasolami przez most podczas deszczowej pogody, w tle ciemne chmury, w prawym górnym rogu widoczna mapa meteorologiczna Polski z zaznaczonym obszarem występowania intensywnych opadów.
Wtorek będzie deszczowy i pochmurny w większości kraju. Mimo wszystko będzie ciepło, szczególnie w zachodniej części PolskiPiotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Pogoda nie przypomina tej, która powinna panować w drugim tygodniu grudnia. W wielu miejscach jest deszczowo i ciepło jak na tę porę roku. Miejscami mocno popada deszcz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z wiosennymi wartościami od rana. Będzie ciepło

Rano w wielu miejscach utrzymywały się temperatury zbliżone do tych panujących wiosną. O godz. 7:00 w zachodniej połowie kraju w wielu miejscach było ponad 10 stopni. Najcieplejszym miastem była Legnica, w której zanotowano 12,2 st. C, zaś najchłodniejszą miejscowością było Zakopane, jednak nawet tam było minimalnie powyżej zera: 0,3 st. C. Kolejne godziny przyniosą jeszcze wyższe wartości.

To będzie ciepły dzień, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Tam synoptycy spodziewają się miejscami do 14 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 10 stopni, zaś na wschodzie do 7 st. C. Najchłodniej może być na Podkarpaciu, gdzie będzie od 3 do 7 stopni.

O ile temperatury będą wiosenne, to aura zdecydowanie jesienna. Wtorek będzie pochmurny, chociaż na południu i północy pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

W wielu miejscach popada deszcz, który intensywniejszy będzie w centrum i na wschodzie Polski - tam suma opadów może wynieść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Najsłabiej popada na południu, gdzie w wielu miejscach może być sucho przez cały dzień.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny, osiągający w porywach do 55 km/h. Jeszcze mocniej powieje wysoko w górach: w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.

Cieplejsza masa powietrza utrzyma się w Polsce dłużej i po zachodzie słońca wciąż będzie ciepło. Nie oznacza to, że aura we wtorek wszędzie będzie przyjazna.

    Po niezbyt przyjemnym dniu nastąpi ciepła noc

    W ciągu dnia z powodu zachmurzenia i deszczu w większości kraju będą się utrzymywały niekorzystne warunki. W reszcie Polski pogoda przeważnie będzie obojętna, zaś na południu przejściowo warunki poprawią się do korzystnych.

    Kolorowa mapa Polski podzielona na strefy biometeorologiczne, oznaczone różnymi kolorami i symbolami, pokazuje prognozę wpływu czynników atmosferycznych na samopoczucie ludzi w dniu 9 grudnia 2025 roku.
    W ciągu dnia korzystne warunki wystąpią na południu. W większości kraju pogoda będzie jednak niekorzystnie wpływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca utrzyma się pochmurna aura, z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie, a początkowo także na północnym wschodzie. Temperatury wciąż będą wysokie i na mrozy nie ma szans. Będzie od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 st. C w centrum do nawet 9 stopni na północnym zachodzie.

