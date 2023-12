- TVP Info i spora część audycji Telewizji Polskiej była sprowadzona za rządów PiS do poziomu złej propagandy. To nie ulega wątpliwości - ocenił Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dodał również, że "nie była ona żadnym wzorem obiektywności". Jednocześnie pytał, czy to, co próbuje się teraz robić, to próba "wprowadzenia nowych standardów czy gorszych?". Oceniając działania ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, stwierdził, że nie naprawia on TVP, a ją "degraduje".