Krótszy czas pracy w Polsce? "To będzie zmiana rewolucyjna"

- Chcemy do sprawy podejść bardzo poważnie, z dużą odpowiedzialnością, której taka rewolucyjna zmiana wymaga. Bo tak, nie ma co tego ukrywać, to będzie zmiana rewolucyjna. To będzie zmiana, która pozwoli Polkom i Polakom mieć więcej czasu na swoje pasje, na rodzinę, na miłość - podkreśliła minister.