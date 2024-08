Maile Krzysztofa Szczuckiego. Dopilnować tła, załatwić media

Redakcje "Wydarzeń" Polsatu i Interii zapoznały się z częścią dokumentów badanych przez Państwową Komisję Wyborczą . Chodzi o maile znalezione na służbowych skrzynkach Krzysztofa Szczuckiego - ówczesnego szefa Rządowego Centrum Legislacji - i jego współpracowników. To o tych mailach mówił w piątek na konferencji prasowej premier Donald Tusk, nazywając całą sprawę "najbardziej uderzającym procederem, jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do kampanii wyborczej ".

W innym mailu, w którym opisana jest struktura odprawy ówczesnego szefa RCL (a zarazem kandydata na posła PiS), pracownicy RCL mieli za zadanie przygotować "brief regionalny", w którym dla Szczuckiego miał zostać przygotowany opis "problemów w regionie, gorących tematów oraz działań kontrkandydatów".

Krzysztof Szczucki odpowiada

Zapytaliśmy Krzysztofa Szczuckiego, posła PiS i byłego szefa RCL o treści maili i o to, jaką rolę w jego kampanii pełnili pracownicy RCL.

- Wszystkie działania prowadzone przez urzędników RCL miały zawsze uzasadnienie służbowe. Jeśli ktoś chciał pomagać mi w kampanii wyborczej, robił to w czasie wolnym lub będąc na urlopie, nigdy w ramach swoich obowiązków służbowych. Ja sam, prowadząc swoją kampanię wyborczą, również przebywałem na urlopie wypoczynkowym. Wszelkie zadania, realizowane przez pracowników RCL były od samego początku jednoznacznie oddzielone od jakichkolwiek działań kampanijnych - zapewnia w rozmowie z Interią Krzysztof Szczucki .

Do treści poszczególnych maili nie chce się jednak bezpośrednio odnosić, bo podkreśla, że nie ma żadnej pewności co do ich prawdziwości.