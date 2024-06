Niemal punktualnie o godzinie 16 premier Donald Tusk zmieścił wpis w swoich mediach społecznościowych. Szef rządu stwierdził, że gdy to Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, Żandarmeria Wojskowa "nakładała zatrzymanym żołnierzom kajdanki ponad pięćset razy".

Donald Tusk komentuje zatrzymanie żołnierzy. Szybka odpowiedź z PiS

Polityk przyznał, że za rządów PiS dochodziło do zatrzymań "ale nie za to, że bronili polskich granic". "Nie rozumiesz różnicy, człowieku?" - zapytał, zwracając się bezpośrednio do Donalda Tuska.