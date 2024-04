Wielki protest rolników w Warszawie. Piotr Duda zapowiedział przebieg

Duda stwierdził, że obecnie politycy zamiast zajmować się problemami rolników, to "siedzą w swoich gabinetach i układają listy do europarlamentu". - A my im ten stolik wywrócimy, bo to jest właśnie bezczelność polityków - oświadczył lider "Solidarności".