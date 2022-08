Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak 12 sierpnia informowała o obecności rtęci w Odrze. "Axel Vogel minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali" - napisała polityk PO na Twitterze.

W niedzielę wieczorem w Szczecinie odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów środowiska Polski i Niemiec. Anna Moskwa stwierdziła, że w próbkach pobranych ze śniętych ryb w Odrze nie stwierdzono ani rtęci, ani metali ciężkich. W spotkaniu brał udział również Axel Vogel.

Dziennikarz telewizji publicznej zapytał go o wpis marszałek Polak. "Ta wypowiedź jest mi absolutnie nieznana. Wskazaliśmy, że stwierdziliśmy w Odrze wysokie wartości pH, które mogą działać toksycznie, nie możemy jednak wyjaśnić, dlaczego" - odparł Vogel.

Nie ma jednak pewności, że minister odnosił się do sprawy rtęci. W trakcie konferencji wypowiedzi polityków oraz pytania dziennikarzy były tłumaczone z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie przez tłumaczy. Jak wynika z ustaleń, co potwierdza sam minister z Brandenburgii, pytanie o rtęć nie zostało przetłumaczone dosłownie. Nie pada stwierdzenie o skażeniu rtęcią, tylko o wodzie, "do której nie można włożyć ręki".

Reagują politycy koalicji rządzącej

Wypowiedź niemieckiego ministra błyskawicznie zaczęli komentować politycy związani z koalicja rządzącą. "Marszałek Elżbieta Polak celowo skłamała w sprawie rtęci. Minister Axel Vogel właśnie zaprzeczył, że mówił o znalezieniu rtęci" - napisał na Twitterze wiceszef resortu środowiska Jacek Ozdoba.

"Polscy dziennikarze sprawdzili. Ta informacja jest wymyślona przez przez Elżbietę Polak. Niemiecki minister zaprzecza, o niczym takim nie informował marszałek Polak. Intencją było wywołanie poczucia powszechnego zagrożenia?" - pytał chwilę po zakończeniu konferencji prasowej wiceminister MSWiA Maciej Wąsik.

Jeszcze ostrzejszy jest komentarz innego wiceministra resortu spraw wewnętrznych. "Po tej wypowiedzi niemieckiego ministra zasadne jest podejrzenie, że Elżbieta Polak w sytuacji kryzysowej dezinformowała opinię publiczną ws. sytuacji na Odrze. Moim zdaniem powinny to wyjaśnić odpowiednie służby" - napisał na Twitterze Paweł Szefernaker.

Obrona marszałek Polak

Do wypowiedzi ministra środowiska Brandenburgii w mediach społecznościowych odniosła się również lubuska marszałek. "Po doniesieniach w niemieckich mediach RBB24 i Oderwelle, w bezpośredniej rozmowie ze mną, w obecności pracowników, minister środowiska z Brandenburgii Axel Vogel potwierdził, że ich badaniach Odry jest rtęć" - napisała Elżbieta Polak. "Jeżeli kolejne badania tego nie potwierdzą, to dobrze. Ale co zatruło Odrę" - pytała dalej.

Całą sprawę skomentował także Axel Vogel. Na swoim Twitterze opublikował zrzuty ekranów tweetów telewizji publicznej, w których napisano, że minister wypowiedział się o stężeniu rtęci.

Stwierdził, że to "skandaliczne" i że tłumacz podczas konferencji "pytał go o cytat dotyczący poparzenia rąk po włożeniu ich do Odry". Zaznaczył, że wyjaśnił sprawę wartości pH i "nie zapytano go o poziom rtęci".