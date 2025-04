Donald Trump nałożył cła na szereg krajów, co wywołało reakcję Rosji.

Rosyjska urzędniczka, jak donosi AFP, wyraziła "obawy o wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami". To właśnie na Pekin USA nałożyły ponad 100 proc. cła. Moskwa wydaje się być w trudnym położeniu - od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zacieśniła relacje z Chinami, jednak teraz stara się także poprawić swoje stosunki z Waszyngtonem .

"Łatwo byłoby zignorować dług, który rośnie do ponad 30 bilionów dolarów i rosnący deficyt handlowy, jak to robili poprzedni prezydenci. Łatwo byłoby przerzucić ten problem na barki przyszłych pokoleń. Ale Trump podejmuje odważne kroki, aby powstrzymać bankructwo USA, przywrócić miejsca pracy, pobudzić inwestycje i ożywić gospodarkę. To jest przywództwo" - napisał w sieci.