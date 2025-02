Odwołał się w ten sposób do wpisu z 2022 r. w mediach społecznościowych Klicha, w którym ocenił on Trumpa jako " niezrównoważonego i nieszanującego demokracji polityka ".

W poniedziałek w "Gościu Wydarzeń" Polsat News Duda informował jednak, że udało mu się dojść do porozumienia z Sikorskim. - Minister spraw zagranicznych przywraca standardową procedurę, która zawsze była i która rozpoczyna się od wstępnej akceptacji kandydatury przez prezydenta. MSZ wraca do tego, co było wcześniej - powiedział, dodając że współpracuje z ministrem spraw zagranicznych, który ma świadomość, że Duda "ma zastrzeżenia co do kilku kandydatur".