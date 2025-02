- Polska, Ukraina, bezpieczeństwo w tym regionie potrzebują i Europy i Stanów Zjednoczonych . Niezależnie, co kto sobie ma do powiedzenia czasami w słowach brutalnych - bo i czasy są dość brutalne, a wojna narzuca brutalny język w polityce. Nie ma jednak powodu, aby sojusznicy, spierając się, nie znaleźli wspólnego języka w sprawach najważniejszych - wskazał na briefingu premier.

- Polska ma tutaj szczególną rolę do odegrania. I mówię tutaj także o zasługach poprzednich ekip, nie chcę tu uprawiać żadnej propagandy. Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie kto jest prezydentem, Polska wypełnia natowskie standardy jeżeli chodzi o zbrojenia - i to z nadwyżką. Polska, moralnie i jako państwo graniczące z Ukrainą, jest również głęboko zaangażowana w pomoc Ukrainie - dodał Tusk.

Donald Tusk zabrał głos przed wylotem do Paryża

- Tu nie może być miejsca na albo-albo, że albo UE, albo Stany Zjednoczone - zaznaczył. Jak podkreślił, wynika to zarówno z realnej oceny potencjałów, jak i z "pełnej świadomości, że dotychczas to właśnie ta współpraca, w tym najlepsza organizacja, jaką mamy do dyspozycji, czyli NATO - to były gwarancje bezpieczeństwa i dla Polski, i dla całego świata zachodu".