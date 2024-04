Debiut Kariny Bosak. Fala komentarzy w sieci

Karina Bosak zadebiutowała w Sejmie

W pierwszej kolejności Bosak odniosła się do hasła debaty o aborcji: "Moje ciało, mój wybór". Tłumaczyła, iż "to hasło kryje perfidny przekaz mówiący, że twoje ciało, twój problem", co dla kobiety oznacza: "twoja ciąża, twój problem, załatw go sama".