W 2023 r. liczba urodzeń przez cudzoziemki w Polsce stanowiła 6,7 proc. wszystkich żywych urodzeń. W 2022 r. było to 5,5 proc., a w 2021 roku 2,7 proc.

Polki odpowiadają za coraz mniejszy odsetek urodzeń

Gdy w 2017 roku urodziło się w Polsce 403 tys. dzieci, to liczba urodzeń dzieci przez cudzoziemki była znikoma - było to około 4 tys. dzieci (1 proc. urodzeń). Sytuacja zaczęła się zmieniać po 2020 r. W pierwszym roku pandemii COVID-19, cudzoziemki urodziły w Polsce 5 tys. dzieci, czyli odpowiadały za mniej niż 1,5 proc. liczby urodzeń.

W 2021 roku urodziło się w Polsce 331 tys. dzieci, z czego cudzoziemki urodziły 7 tys., co daje 2 proc. liczby urodzeń.

Rok 2022 przyniósł ponad dwukrotny wzrost liczby urodzeń cudzoziemek . Przyczyną była wojna na Ukrainie i ucieczka z tego kraju przez setki tysięcy uchodźców. Urodziło się wtedy 305 tys. dzieci, z czego 15 tys. urodziły cudzoziemki. To już niemal 5 proc. całkowitej liczby urodzeń.

GUS o kryzysie demograficznym w Polsce

GUS przekazał w poniedziałek, że Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego i może mieć to charakter dłuższej tendencji.

Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku - na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat - powinno przypadać średnio co najmniej 210-215 urodzonych dzieci - zauważają analitycy GUS. Obecnie jest to około 116.