Zatrudnienie w Polsce: Najwyższy spadek od blisko ćwierć wieku

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw był oczekiwany, jednak zaskoczeniem jest jego skala . Zakładano bowiem, że wyniesie on 0,3 proc. rok do roku. Z miesiąca na miesiąc zatrudnienie zmniejszyło się o 18,8 tysięcy osób . Jak zauważa Credit Agricole, głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest przetwórstwo przemysłowe - tu zredukowano zatrudnienie o 10,3 tys. osób.

Spadek zatrudnienia i słaby rynek pracy

Jak podkreślają analitycy, również dane roczne nie napawają optymizmem . Od stycznia 2024 roku liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się łącznie o 46 tys. Z tego najwięcej w przemyśle, gdzie liczba etatów zmniejszyła się o 26 tys . Dane Głównego Urzędu Statystycznego eksperci uznają za ponure i podkreślają, że nie tak wygląda mocny rynek pracy. Co więcej, produkcja przemysłowa w sierpniu ponownie rozczarowała i spadła o 1,5 proc. rok do roku .

Wyższe wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8189,74 zł brutto . To w porównaniu z sierpniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 11,1 proc.. Analitycy z PKO zakładają, że dwucyfrowe tempo wzrostu płac może się utrzymać do końca tego roku, ale w 2025 roku prawdopodobnie wyhamuje do 7-8 proc. . Tempo wzrostu średniej płacy jest wyższe niż oczekiwali ekonomiści. Eksperci spodziewali się, że pensja wzrośnie o 10,7 proc. rok do roku .

Wzrost płac jest obecnie wyższy od od inflacji. Ta w sierpniu 2024 r. wyniosła 4,3 proc. Jak przekłada się to na poszczególne sektory gospodarki? Na przykład w rolnictwie średnie wynagrodzenie to 9614,58 zł, w górnictwie i wydobywaniu to już 11883,03 zł, a w przetwórstwie przemysłowym to 7722 zł. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zarabiają średnio 12084,87 zł. Natomiast średnie zarobki w budownictwie to 8054,91 zł.