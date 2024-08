Polaków ubywa. Nawet Elon Musk zwrócił na to uwagę

Wykres pokazuje w procentach zmiany w liczbie urodzeń i obejmuje okres od 2022 do 2023 roku. W Polsce liczba urodzeń spadła o 10,5 proc. Co jest najgorszym wynikiem w zestawieniu. "Wyprzedzamy" m.in. Irlandię ze spadkiem urodzeń o 10,3 proc. oraz Czechy - spadek o 10 proc. Wyżej od nas są nawet Japonia i Korea Południowa .

Polaków jest coraz mniej

Starzejące się społeczeństwo

W 2023 r. według szacunków ONZ udział osób 65 plus w populacji Polski wzrósł o 0,5 pkt proc., a od 2013 do 2023 o 5,1 pkt proc. do 19,6 proc. W kategorii powyżej 30 mln mieszkańców większy wzrost wieku społeczeństwa odnotowano tylko w Korei Południowej i Tajlandii.

Liczba urodzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dane do czerwca bieżącego roku) to 259,9 tys. Jeśli obecne trendy się utrzymają, to w przyszłym roku liczba ta spadnie do zaledwie 250 tys.