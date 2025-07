Na wstępie oświadczył, że otrzymał SMS-a od jednego z dyrektorów szkół - Myślę, że to świetne podsumowanie tego, co się dzieje z MEN. Ministerstwo uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, wiec jest nadal obowiązujące - mówił.