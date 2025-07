W skrócie Posłowie PiS, Konfederacji i Polski 2050 wspólnie poparli poprawki do ustawy o limitach wydatków państwa na budownictwo społeczne.

To głosowanie doprowadziło do rozłamu w koalicji i wzbudziło emocje zarówno wśród rządzących, jak i opozycji.

Lewica skrytykowała poparcie dla prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, a PiS i Polska 2050 odnotowały swój polityczny sukces.

Sejm znowelizował w środę ustawę podwyższającą limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Zgodnie z nią, do 2030 r. Fundusz Dopłat może dodatkowo otrzymać kwotę 10 mld zł, dzięki czemu możliwe będzie m.in. przywrócenie do użytkowania do 75 tys. gminnych pustostanów.

Przed ostatecznym głosowaniem nad całością nowelizacji izba niższa opowiedziała się jeszcze za częścią wniosków opozycji i poprawką Polski 2050, do której tożsamy wniosek zgłosiło wcześniej PiS. Kiedy przyszło do głosowania, posłowie Szymona Hołowni wyłamali się z koalicyjnej jedności i zagłosowali tak, jak ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego oraz Konfederacja.

Rozłam w koalicji podczas głosowania w Sejmie. W sieci liczne komentarze

Fakt wspólnego stanowiska PiS, Konfederacji i Polski 2050 wywołał niemałe poruszenie wśród polityków zarówno większości, jak i mniejszości. Głośny wyraz swojemu niezadowoleniu dała przede wszystkim lewica, podczas gdy parlamentarzyści PiS nie kryli swojej radości.

"Zobaczcie na żywo jak Platforma i rząd zaczynają przegrywać głosowania w Sejmie" - cieszył się poseł PiS Maciej Małecki.

"Posłowie Polski 2050 dali jasny sygnał Donaldowi Tuskowi, że są w stanie skutecznie blokować większość w Sejmie" - wtórował mu partyjny kolega Filip Kaczyński.

Satysfakcji z przegłosowania poprawki nie potrafiła ukryć także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Yes Yes Yes! Sejm uchwalił jednogłośnie ustawę antypatodeweloperską Polski 2050. Sejm przyjął naszą poprawkę do ustawy o budownictwie społecznym, która utrzymuje obowiązek budowy miejsc parkingowych przez deweloperów. Po ustawie o jawności cen ofertowych mieszkań dwa kolejne gole 3:0 dla ludzi! Rozkład jazdy jest znany" - napisała w portalu X.

Zaskakujący sojusz partii Hołowni z PiS i Konfederacją. Zandberg starł się z Pełczyńską-Nałęcz

Zupełnie innego zdania był Adrian Zandberg z Razem, który oznajmił, że w związku z tym, że "na ostatniej prostej PiS, Konfederacja i PL2050 przegłosowały w ustawie mieszkaniowej możliwość prywatyzacji zasobu budowanego z publicznych pieniędzy, koło Razem wstrzymało się w głosowaniu nad całością ustawy".

Na ten wpis zareagowała Pełczyńska-Nałęcz, która zarzuciła liderowi Razem, że ten "przeinacza" fakty.

"Przegłosowaliśmy utrzymanie prawa dojścia do własności (wyłącznie po cenach rynkowych) w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Bo tam celem polityki mieszkaniowej powinno być zatrzymanie na miejscu ludzi młodych. A zachęcić ich do pozostania można właśnie stabilnym mieszkaniem w rodzinnej miejscowości. Czas skończyć z polityką, która rozwiązania dobre dla dużych miast przekłada na zasadzie copy-paste do Polski powiatowej - ze szkodą dla tej drugiej" - odpowiedziała.

Zbulwersowana i zaskoczona była jednak również Anna Maria-Żukowska z Lewicy.

"To zdumiewa, że Polska 2050 razem z PiS i Konfederacją są za prywatyzacją mieszkań które będą budowane z pieniędzy publicznych" - stwierdziła.

"No i wypatroszyli Lewandowskiemu ustawę. Ten rząd taki sprawczy, że nie umie przeprowadzić rządowych projektów przez Sejm. Na ostatniej prostej dopakowali prywatyzację społecznego zasobu mieszkaniowego" - oceniła z kolei posłanka Marcelina Zawisza.

