Ukraina wzięła odwet. Rosyjskie cele w ogniu, ataki na Krymie
Seria ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Po nalocie ukraińskich dronów w ogniu stanął magazyn ropy naftowej w Urupińsku. Celem Kijowa miał paść także skład tego surowca w pobliżu Symferopola na okupowanym Krymie oraz zakłady chemiczne w mieście Wielki Nowogród. Ukraińcy donoszą o kolejnych celnych uderzeniach.
W skrócie
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w niedzielę, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły w nocy 235 ukraińskich dronów.
Najwięcej bezzałogowców - 35 zostało zniszczonych nad obwodem briańskim, graniczącym z Ukrainą. Nad okupowanym Krymem zestrzelono 32 drony - twierdzi rosyjski resort obrony.
Ukraińskie siły zbrojne przekazały, że zaatakowały rosyjską rafinerię ropy naftowej w regionie Krasnodaru oraz rosyjski magazyn tego surowca w obwodzie wołgogradzkim.
Rosja. Media: Seria ataków na obiekty energetyczne
Jak poinformował gubernator regionu, w wyniku upadku szczątków drona magazyn ropy naftowej w Urupińsku w obwodzie wołgogradzkim stanął w ogniu. Z kolei Kyiv Independent przekazał, że w sobotę wieczorem do eksplozji doszło także w składzie ropy naftowej w pobliżu Symferopola na okupowanym Krymie i w zakładach chemicznych w rosyjskim mieście Wielki Nowogród.
Portal opisuje, powołując się na materiały opublikowane w Telegramie, że Ukraińcy uderzyli także w elektrownię w Smoleńsku.
Według organu regulacyjnego ds. lotnictwa co najmniej dziesięć rosyjskich lotnisk, w tym w Moskwie i Sankt Petersburgu, wprowadziło w nocy tymczasowe ograniczenia lotów.
Wojna w Ukrainie. Przerwy w dostawie prądu po rosyjskich atakach. Zełenski reaguje
Ukraińskie ataki są odpowiedzią na nieustające uderzenia Rosji, powodujące istotne utrudnienia w dostawie energii.
W sobotę Odessa i jej okolice doświadczyły poważnych przerw w dostawach prądu po nocnym ataku Rosji na sieć energetyczną, w wyniku którego ponad milion gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu, ogrzewania i wody tam, gdzie ich przesył został przerwany przez naloty.
Ukraina-Rosja. Atak drona na cywilny statek. Podejrzenia padają na Rosję
Wcześniej w sobotę ukraińska marynarka wojenna oskarżyła z kolei Rosję o ostrzelanie dronem cywilnego tureckiego statku przewożącego olej słonecznikowy do Egiptu dzień po tym, jak Moskwa zaatakowała dwa ukraińskie porty.
W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie marynarka wojenna podała, że statek nosił nazwę Viva. Na pokładzie było 11 obywateli Turcji. Dodano, że nikt nie został ranny, a statek kontynuował podróż do Egiptu.
