W skrócie Seria ataków ukraińskich dronów doprowadziła do pożarów w rosyjskich magazynach ropy i zakładach chemicznych.

Rosyjskie obiekty energetyczne, w tym na Krymie, zostały zaatakowane, co skutkowało czasowymi ograniczeniami ruchu lotniczego.

Przerwy w dostawach prądu dotknęły ukraińskie miasta po rosyjskich nalotach, a Zełenski zapowiedział przywrócenie dostaw energii.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w niedzielę, że systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły w nocy 235 ukraińskich dronów.

Najwięcej bezzałogowców - 35 zostało zniszczonych nad obwodem briańskim, graniczącym z Ukrainą. Nad okupowanym Krymem zestrzelono 32 drony - twierdzi rosyjski resort obrony.

Ukraińskie siły zbrojne przekazały, że zaatakowały rosyjską rafinerię ropy naftowej w regionie Krasnodaru oraz rosyjski magazyn tego surowca w obwodzie wołgogradzkim.

Rosja. Media: Seria ataków na obiekty energetyczne

Jak poinformował gubernator regionu, w wyniku upadku szczątków drona magazyn ropy naftowej w Urupińsku w obwodzie wołgogradzkim stanął w ogniu. Z kolei Kyiv Independent przekazał, że w sobotę wieczorem do eksplozji doszło także w składzie ropy naftowej w pobliżu Symferopola na okupowanym Krymie i w zakładach chemicznych w rosyjskim mieście Wielki Nowogród.

Portal opisuje, powołując się na materiały opublikowane w Telegramie, że Ukraińcy uderzyli także w elektrownię w Smoleńsku.

Według organu regulacyjnego ds. lotnictwa co najmniej dziesięć rosyjskich lotnisk, w tym w Moskwie i Sankt Petersburgu, wprowadziło w nocy tymczasowe ograniczenia lotów.

Wojna w Ukrainie. Przerwy w dostawie prądu po rosyjskich atakach. Zełenski reaguje

Ukraińskie ataki są odpowiedzią na nieustające uderzenia Rosji, powodujące istotne utrudnienia w dostawie energii.

W sobotę Odessa i jej okolice doświadczyły poważnych przerw w dostawach prądu po nocnym ataku Rosji na sieć energetyczną, w wyniku którego ponad milion gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu, ogrzewania i wody tam, gdzie ich przesył został przerwany przez naloty.

Ukraina-Rosja. Atak drona na cywilny statek. Podejrzenia padają na Rosję

Wcześniej w sobotę ukraińska marynarka wojenna oskarżyła z kolei Rosję o ostrzelanie dronem cywilnego tureckiego statku przewożącego olej słonecznikowy do Egiptu dzień po tym, jak Moskwa zaatakowała dwa ukraińskie porty.

W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie marynarka wojenna podała, że statek nosił nazwę Viva. Na pokładzie było 11 obywateli Turcji. Dodano, że nikt nie został ranny, a statek kontynuował podróż do Egiptu.

Źródła: Kyiv Independent, Reuters

