- Wtedy wam to nie przeszkadzało, wtedy nie było problemu. Robicie sobie selfie na granicy. Waszym bohaterem jest Bąkiewicz , a naszymi bohaterami są funkcjonariusze Straży Granicznej - mówił, zwracając się w stronę ław posłów PiS.

Mateckiemu wtórował inny przedstawiciel PiS. - Muszą wybrzmieć głośno słowa podziękowań dla obrońców polskich granic, tych, którzy, od tygodni jeżdżą na granicę polsko-niemiecką. (...) Zachowują się tak, jak trzeba, a są ścigani przez wasz rząd - mówił Michał Wójcik , zwracając się do Władysława Kosiniaka-Kamysza .

- Mamy dosyć tego, żeby nasz sąsiad wlewał całe grupy nielegalnych migrantów do Polski. Niestosowane jest prawo wspólnotowe, prawo o readmisji, Komisja Europejska milczy, Rada Europy milczy - wskazywał przedstawiciel PiS. Pokazał projekt ustawy jego partii o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw trzecich do Polski, apelując o głosowanie tej ustawy jeszcze na tym posiedzeniu.

Fala oskarżeń w Sejmie. Napieralski do Mateckiego: Pan nie ma honoru

Głos zabrał również Grzegorz Napieralski z KO, wskazując, że "wiarygodność Dariusza Mateckiego jest zerowa". - Zwracam się do pana, żeby nie kłamał. (...) Pan nie ma honoru. Pan ma zarzuty o to, że ustawiał pan Fundusz Sprawiedliwości pod swoich kolegów. Ale przede wszystkim pan kłamie perfidnie i straszy Polaków i Polki - przekonywał.

- To za ich rządów busy z białoruskiej granicy jeździły do Niemiec. To wasz minister spraw zagranicznych powiedział, że wpuszczaliście migrantów na potęgę - oskarżał Napieralski, nazywając Mateckiego "hipokrytą". - Wy jesteście murem za mundurem, ale niemieckim - odpowiedział mu poseł PiS, wchodząc na mównicę.