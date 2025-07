To nie Czarnek będzie szefem Kancelarii Nawrockiego? Media podają inne nazwisko

Oprócz wymienionych polityków, w KPRP pracował będzie także Wojciech Kolarski . Dla niego będzie to kontynuacja bowiem Kolarski pracuje w Kancelarii od 2015 r., a od lutego jest szefem Biura Polityki Międzynarodowej. Jak podają informatorzy, to prezydentowi Dudzie bardzo zależało na tym, by Kolarski nie został bez pracy . Mniej szczęścia ma mieć Andrzej Dera , były poseł PiS, o którego w partii ponoć "nikt nie walczył".

- Pałac Prezydencki to nie jest specjalna władza. Kluczowych, istotnych i liczących się w polityce stanowisk jest tam kilka. Prawdziwa polityka to rząd. A my do władzy wrócimy. I tym jesteśmy zainteresowani - stwierdził ważny polityk PiS.