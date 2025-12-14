W niedzielne popołudnie politycy Nowej Lewicy zebrali się w Air Port Hotel Okęcie w Warszawie, aby wybrać nowego przewodniczącego. Kongres krajowy poprzedziła trwająca od października kampania sprawozdawczo-wyborcza w poszczególnych regionach.

Dotychczas Nowa Lewica miała dwóch współprzewodniczących: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. W wyniku zmian w statucie zrezygnowano z podwójnego kierownictwa.

Po godz. 12. pojawił się komunikat, że "szefem" Nowej Lewicy został Włodzimierz Czarzasty. Z kolei funkcję sekretarza generalnego obejmie Marcin Kulasek.

- Kiedyś udział Lewicy w Sejmie był jednocześnie wspomnieniem i marzeniem. Dziś współrządzimy Polską. (...) Ekipa Lewicy to ekipa, która dowozi - powiedział Włodzimierz Czarzasty, wymieniając zrealizowane projekty jego ugrupowania.

Przewodniczący partii zaznaczył, że jest to wynik codziennych wysiłków ministrów. - Marcin Kulasek w przeciwieństwie do (Przemysława) Czarnka jest gwarancją niezależności polskiej nauki - powiedział, wspominając także o projektach zrealizowanych pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Katarzyny Kotuli, Anity Sowińskiej i Krzysztofa Gawkowskiego.

Nowa Lewica. Czarzasty przewodniczącym. "Będę z Nawrockim walczył"

- Są jednak cele, których horyzont realizacji wykracza poza kadencję Sejmu (...) Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełnych praw, o rozdzielenie Państwa od Kościoła, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej - wymieniał Czarzasty, podkreślając, że pod wodzami Karola Nawrockiego część założeń nie będzie możliwa do zrealizowania.

- Będę z Nawrockim walczył, gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa - zapowiedział Czarzasty. - Będzie weto za weto, będzie wet za wet - dodał.

Czarzasty podziękował na koniec wszystkim, którzy współtworzą szeregi Nowej Lewicy, ogłaszając rozpoczęcie kampanii przed przyszłorocznymi wyborami.

Wybory przewodniczącego Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję

Na kilka dni przed kongresem Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że będzie się ubiegał o przywództwo w partii. Tym samym potwierdził ustalenia Interii, która jako pierwsza informowała, że polityk będzie kandydował.

- Mamy świadomość, jakie są czasy. Świadomość, że wszelkie kłótnie, wszelkie dysputy, które zaostrzają klimat, nie są dobre. Jesteśmy ekipą, która wspiera ten rząd i uważamy, że są takie czasy, gdzie w wielu sprawach jedność, rozsądek i wzajemna tolerancja są najważniejsze - mówił marszałek Sejmu, prezentując swoich potencjalnych współpracowników.

Czarzasty zaproponował, aby minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz poseł Tomasz Trela weszli do kierownictwa partii, a Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym.

