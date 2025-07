"Skandal". Kłótnia na sejmowej komisji, padły poważne oskarżenia

Burzliwe posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych. Politycy opozycji zapowiedzieli wniosek do marszałka Sejmu po tym, jak miało dojść do przerwania prac komisji. Parlamentarzyści PiS twierdzą, że rządzący storpedowali głosowanie nad absolutorium dla rządu po tym, jak podliczyli głosy i zorientowali się, że nie mają większości. – To skandal – grzmiał poseł Jarosław Krajewski.