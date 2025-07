"Szarża" Polski 2050 w Sejmie. Prof. Chwedoruk: Wykorzystała ostatni atut

Polska 2050 wraz z PiS i Konfederacją przegłosowały poprawki do ustawy o budownictwie społecznym. Wbrew reszcie koalicji rządzącej. - Ze strony Polski 2050 to była próba wykorzystania ostatniego atutu przed rozmowami koalicyjnymi - twierdzi w rozmowie z Interią prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW. Jak ocenia, Polska 2050 "dokonała szarży" w chwili, gdy nie jest już "podmiotem numer dwa" w koalicji. - Dziś jest podmiotem numer cztery i to takim, który nie budzi większych emocji - dodaje.