Interia ustaliła, że do siedziby PAIH weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Jest u nas CBA, współpracujemy. Sprawa dotyczy programu Poland Buisness Harbour i sprawdzenia dokumentów. To program realizowany przez agencję, w której jesteśmy operatorem ścieżki biznesowej. Dotyczy relokacji pracowników i przedsiębiorców do Polski - przekazał rzecznik prasowy PAIH Marcin Graczyk w rozmowie z Interią.