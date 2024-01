Jarosław Kaczyński pytany o Piotra Wawrzyka. Nagle zwrócił się do dziennikarzy

- Czy przypomniał pan sobie, kim jest Piotr W.? - zapytano Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. - Nie no kojarzę, oczywiście, że go kojarzę - odpowiedział prezes prezes PiS. Podkreślał, że w sprawie zatrzymanego przez CBA Piotra Wawrzyka (zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska) nie ma żadnego wyroku sądu i "nie wiadomo, co się stało". Gdy posłowi zasugerowano roztaczanie "parasola ochronnego" nad byłym wiceministrem, Kaczyński odpowiedział dziennikarzom: Wy żyjecie w świecie iluzji, który został stworzony przez propagandę.