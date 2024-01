Nowy wywiad "agenta Tomka". Reaguje Donald Tusk

Posłowie Nowej Lewicy nie kryją z kolei oburzenia. "'Z pieniędzy operacyjnych płaciłem za alkohol, noclegi i domy publiczne. Kamiński i Wąsik mieli tego świadomość, ale rozliczyli te wydatki'. To agent Tomek, a takich agentów pewnie będą setki. Do Kamińskiego i Wąsika dołączą inni. Zgnilizna PiS jest przeogromna " - ocenił Tomasz Trela .

Medialna burza po wywiadzie Tomasza Kaczmarka

Wywiad "agenta Tomka". Politycy PiS reagują

Do sprawy odniósł się także Kacper Kamiński. "Nowy ekspert TVN Tomasz Kaczmarek to symbol, że przez ostatnich osiem lat nie było świętych krów i nikt kto popełnia przestępstwa nie mógł czuć się bezkarnie. Ma on postawionych sześć zarzutów przez Prokuraturę w Białymstoku" - czytamy we wpisie syna Mariusza Kamińskiego.